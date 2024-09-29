Буффон женился на итальянской телеведущей: как выглядит избранница легенды футбола (фото)

Знаменитый голкипер больше не холостяк

Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон женился на итальянской журналистке и телеведущей Иларии Д’Амико. К слову, кипер в свое время мог оказаться в донецком "Шахтере".

Пара вместе уже много лет и помолвлена с 2017 года, но официальная церемония бракосочетания состоялась только сейчас. Об этом сообщает "Телеграф".

Свадьбу 46-летнего Буффона и 51-летней Д’Амико посетило немало знаменитостей. Мероприятие состоялось в Версилии на севере Тосканы в субботу, 28 сентября. На церемонию пришли бывшие партнеры вратаря по сборной Италии: Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Также поздравить близких друзей пришли актриса и модель Моника Белуччи и режиссер Тим Бертон.

Как выглядит Илария Д’Амико:

Илария Д’Амико

Илария Д’Амико с семьей

Добавим, что для Буффона этот брак стал вторым. Ранее он был женат на чешской модели Алене Шередовой. Они состояли в официальных отношениях с 2011 по 2014 год.

Напомним, последние два сезона Буффон провел в "Парме", где начинал свою профессиональную карьеру. Долгое время итальянец выступал в составе "Ювентуса", а также один сезон он провел в ПСЖ. Кроме того, на счету ДжиДжи 176 матчей за сборную Италии, с которой он стал чемпионом мира-2006.