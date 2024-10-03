"Непересічна особистість": футбольні фанати заступилися за Буданова

Українські ультрас виступили проти відставки бойового генерала

Український футбольний фанатський рух виступив із заявою з приводу чуток про відставку голови Головного управління розвідки (ГУР) Кирила Буданова.

Відповідний пост опубліковано на telegram-каналі фанатів "Динамо" WBC. На думку ультрас, Буданов – непересічна особистість, яка завоювала повагу українського суспільства своїми вчинками та бойовим шляхом. На підтримку голови ГУР підписалися фанати "Динамо", "Шахтаря", "Металіста", "Чорноморця", "Ворскли", "Полісся", "Кривбасу", "Волині", "Карпат", "Дніпра" та інші.

"В контексті останніх повідомлень про намір відправити у відставку бойового генерала, зі зрозумілих причин особовий склад підрозділів Сил оборони країни не може висловити свою думку. Але ми, як навколофутбольна спільнота з усієї країни представляємо солдатів та офіцерів різних бригад і батальйонів, а тому хочемо запевнити, що висловлюємо абсолютну довіру та підтримку Кирилу Буданову.

Нам неприємні політичні інтриги, ми в жодному разі не ставимо під сумнів рішення військово-політичного керівництва, але щиро переконані, що особистість Буданова на посаді керівника ГУРу сьогодні є ключовою", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Будановим. Це сталося на фоні появи інформації про можливе звільнення глави української розвідки. Народний депутат від "Слуги Народу" Юрій Мисягін прокоментував ситуацію.