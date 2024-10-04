"Зірка": гаряча дружина футболіста збірної України відсвяткувала день народження (фото)

Дружина гравця знялася у святковій фотосесії

Каріна Тимчик, дружина захисника "Динамо" та збірної України Олександра Тимчика у п’ятницю, 4 жовтня, відсвяткувала день народження. До слова, Олександр не грав у провальній грі киян проти "Гоффенгайму" (0:2) у Лізі Європи.

Відповідний пост Каріна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Тимчик в цей особливий день порадувала підписників святковою фотосесією у голлівудському стилі.

Звісно, головною зіркою вечора була вона. Окрім численних привітань у мережі відзначили фігуру та красу Каріни.

Каріна Тимчик

Зазначимо, Олександр одружився з Каріною у травні 2021 року. У січні 2023 року у пари з’явився син.

Олександр Тимчик із сім’єю

Нагадаємо, Тимчик цього сезону зіграв у 8 матчах за "Динамо" на клубному рівні, проте гольовими діями не відзначався. Футболіст потрапив до заявки збірної України на жовтневі матчі Ліги націй. З розкладом матчів національної команди можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Додамо, що "Динамо" вкрай невдало стартувало у Лізі Європи. У першому турі кияни примудрилися програти другому складу "Лаціо" з рахунком 0:3, потім Біло-Сині без шансів поступилися "Гоффенгайму".