"Зірка": гаряча дружина футболіста збірної України відсвяткувала день народження (фото)
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Дружина гравця знялася у святковій фотосесії
Каріна Тимчик, дружина захисника "Динамо" та збірної України Олександра Тимчика у п’ятницю, 4 жовтня, відсвяткувала день народження. До слова, Олександр не грав у провальній грі киян проти "Гоффенгайму" (0:2) у Лізі Європи.
Відповідний пост Каріна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Тимчик в цей особливий день порадувала підписників святковою фотосесією у голлівудському стилі.
Звісно, головною зіркою вечора була вона. Окрім численних привітань у мережі відзначили фігуру та красу Каріни.
Зазначимо, Олександр одружився з Каріною у травні 2021 року. У січні 2023 року у пари з’явився син.
Нагадаємо, Тимчик цього сезону зіграв у 8 матчах за "Динамо" на клубному рівні, проте гольовими діями не відзначався. Футболіст потрапив до заявки збірної України на жовтневі матчі Ліги націй. З розкладом матчів національної команди можна ознайомитись на сайті "Телеграф".
Додамо, що "Динамо" вкрай невдало стартувало у Лізі Європи. У першому турі кияни примудрилися програти другому складу "Лаціо" з рахунком 0:3, потім Біло-Сині без шансів поступилися "Гоффенгайму".