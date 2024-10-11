Бетербієв — Бівол: де і коли дивитись чемпіонський бій

Бій легально можна переглянути на платформі DAZN

У суботу, 12 жовтня, російський канадець Артур Бетербієв (20-0, 20 КО) та російський киргиз Дмитро Бівол (23-0, 12 КО) проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі. Бетербієв відомий тим, що є другом глави Чечні Рамзана Кадирова.

У прямому ефірі в Україні шоу боксу Бетербієв — Бівол покаже медіаплатформа DAZN. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Вечір боксу Бетербієв — Бівол відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) на Kingdom Arena. Початок шоу о 19:35 за київським часом. Очікується, що головний бій вечора розпочнеться о 01:15 за київським часом. Додамо, що легально подивитися цей захід в Україні можна лише за підпискою на DAZN (ціна — 822 грн).

Промо відео бою Бетербієв — Бівол

Зазначимо, на кону поєдинку вперше в історії стоять усі 4 основні пояси у цій ваговій категорії — WBA, WBC, WBO та IBF. До речі, український боксер Олександр Гвоздик піднявся на перше місце у рейтингу WBC і цілком у майбутньому може стати обов’язковим претендентом. "Цвях" вже бився з Бетербієвим — українець програв нокаутом у 10-му раунді.

Напередодні бою Бетербієв — Бівол спалахнуло одразу кілька скандалів. По-перше, стало відомо, що український боксер допомагав Артуру готуватися до поєдинку. По-друге, ексдружина Дмитра розповіла його супернику про всі медичні проблеми колишнього.