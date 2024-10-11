Бетербиев - Бивол: где и когда смотреть чемпионский бой

Бой легально можно посмотреть на платформе DAZN

В субботу, 12 октября, российский канадец Артур Бетербиев (20-0, 20 КО) и российский киргиз Дмитрий Бивол (23-0, 12 КО) проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Бетербиев известен тем, что является другом главы Чечни Рамзана Кадырова.

В прямом эфире в Украине шоу бокса Бетербиев — Бивол покажет медиа-платформа DAZN. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Вечер бокса Бетербиев — Бивол состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Kingdom Arena. Начало шоу в 19:35 по киевскому времени. Ожидается, что главный бой вечера начнется в 01:15 по киевскому времени. Добавим, что легально посмотреть это мероприятие в Украине можно лишь по подписке на DAZN (стоимость — 822 грн).

Промо видео боя Бетербиев - Бивол

Отметим, на кону поединка впервые в истории стоят все 4 основные пояса в этой весовой категории — WBA, WBC, WBO и IBF. К слову, украинский боксер Александр Гвоздик поднялся на первое место в рейтинге WBC и вполне в будущем может стать обязательным претендентом. "Гвоздь" уже дрался с Бетербиевым — украинец проиграл нокаутом в 10-м раунде.

Накануне боя Бетербиев — Бивол вспыхнуло сразу несколько скандалов. Во-первых, стало известно, что украинский боксер помогал Артуру готовиться к поединку. Во вторых, экс-жена Дмитрия рассказала его сопернику обо всех медицинских проблемах бывшего.