"Європа з цим погодиться": радянський футболіст закликав захопити всю Україну

Чемпіон СРСР на старість став пропагандистом Кремля

Колишній футболіст "Спартака" та збірної СРСР Анзор Кавазашвілі вважає, що Захід зніме санкції з Росії після того, як РФ повністю захопить Україну. Раніше Анзор закликав Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виключити Україну.

Відповідний коментар 84-річного ексворотаря наводить sovsport.ru. Анзор упевнений, що Європа через 3-4 роки проковтне такий сценарій, а у разі футбольних санкцій він пропонує перейти Росії до Азії.

"Немає суперників для збірної Росії, які гідні грати з нашою національною командою. З такими командами можуть грати і наші молоді хлопці, наша молодіжна збірна, щоб рости і набиратися досвіду. Це робота на перспективу. Нехай Сирія, нехай Афганістан. Яка різниця?

За три-чотири роки санкції закінчаться, СВО завершиться. Україна увійде до складу Російської Федерації, а Європа з цим погодиться, їм нема куди подітися.

Але РФС доведеться вирішувати: якщо не дозволять грати на міжнародній арені нашій збірній та клубам, то треба переходити в азійську федерацію. А то ми вважаємо, що азійці не варті того, щоб ми грали в їхньому складі. Це, на мою думку, трохи смішно”, – сказав Кавазашвілі.

У мережі лише посміялися зі слів радянського футболіста.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу ФІФА та УЄФА відсторонили всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Нещодавно Танзанія відмовила росіянам у грі, пославшись на напружений графік, а Пакистан заборонив своїй національній команді грати з росіянами.