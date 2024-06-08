Найкращий фініш в історії? Українка захопила мережу на Євро (відео)

Українка дала іспанці цінний урок

Українська легкоатлетка Людмила Оляновська виборола "бронзу" у спортивній ходьбі на 20 км на чемпіонаті Європи-2024 у Римі (Італія). Це останній великий турнір у легкій атлетиці перед Олімпіадою у Парижі.

Оляновська з результатом 1.28,48 виграла медаль, випередивши іспанську спортсменку Лауру Гарсію-Каро за 2 метри до фінішу. Про це повідомляє European Athletics у соцмережі Х.

На останніх метрах дистанції Лаура наділа іспанський прапор, святкуючи "бронзу", проте українка обійшла її за кілька метрів до фінішу. Емоції іспанки говорять за неї, а європейська федерація коротко прокоментувала цей фініш.

"Правило номер один: ніколи не святкуй передчасно", — йдеться у повідомленні.

Додамо, що українка також виконала олімпійський норматив та виступить на Іграх-2024. Для України це була перша медаль на Євро-2024 з легкої атлетики. А відео її фінішу стало вірусним у мережі.

"Останні метри 20-кілометрової дистанції. Іспанка йде третьою, Людмила Оляновська відстає… До фінішу 100 метрів. Іспанка одягає прапор. А потім відбувається це", — прокоментував фініш українки коментатор Віталій Волочай.

"Золото" виборола італійка Антонелла Пальмізано (1.28,09), а "срібло" дісталося ще одній представниці Італії Валентина Траплетті (1.28,37). Ще одна українка Олена Собчук стала 10-ю, а Марія Сахарук показала 13-й результат.

Раніше повідомлялося, що українка Ярослава Магучіх здобула срібну медаль на ЧС-2024 у приміщенні. Нагадаємо, цього сезону українська стрибунка у висоту з результатом 2,04 перемогла на International Jump Meeting Cottbus у Німеччині. Після цього вона піднялася на 8 місце в історії за кількістю стрибків на 2+ метри.