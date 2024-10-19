"Прорив у цивілізацію": у мережі висміяли нового суперника збірної Росії

Російські футболісти вперше за довгий час зіграють повноцінний матч

Збірна Сирії погодилася зіграти із Росією у футбол. Напередодні російська команда не змогла знайти суперника на жовтневий збір.

Про це заявив менеджер збірної Сирії Удачі Фаталлах у коментарі "Матч ТВ". Він підтвердив, що гра Росія – Сирія пройде 19 листопада у Волгограді.

"Контракт ще не підписано, але матч відбудеться 19 числа наступного місяця. Гра пройде у Волгограді", — сказав Фаталлах.

У мережі зі сміхом сприйняли новину про нового суперника росіян. Користувачі жартують, що даремно сирійці опустилися до рівня РФ.

Додамо, за інформацією "Матч ТВ" у листопаді збірна Росії також зіграє з Брунеєм (15 листопада у Сочі).

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Нещодавно Танзанія відмовила росіянам у грі, пославшись на напружений графік, а Пакистан заборонив своїй національній команді грати з росіянами, після чого опустив РФ нижче плінтуса. Крім того, Замбія відмовилася грати з росіянами у листопаді.