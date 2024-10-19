"Арсенал" — "Шахтар": букмекери озвучили прогноз на матч Ліги чемпіонів

Аналітики не вірять в український клуб у цьому протистоянні

У вівторок, 22 жовтня, "Шахтар" зіграє з "Арсеналом" у 3 турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — "Шахтар".

На думку букмекерів, Гірникам перемогти у Лондоні допоможе лише диво. Про це повідомляє Favbet. Фахівці оцінили ймовірність перемоги донеччан у 4%, а лондонців – у 86%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Арсенал" — "Шахтар":

Favbet: (перемога "Арсеналу" 1,11 — нічия 10,00 — перемога "Шахтаря" 22,00)

William Hill: (1,10 — 10,00 — 26,00)

Bwin: (1,10 — 11,00 — 23,00)

Матч "Арсенал" — "Шахтар" пройде у Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Арсенал". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цей поєдинок у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, у сезоні 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф Ліги чемпіонів вийдуть 24 із 32 команд. "Шахтар", який отримав пряму путівку у ЛЧ, за підсумками комп’ютерного жеребкування основного етапу також зіграє з "Баварією", "Боруссією" Д, "Янг Бойз", ПСВ та "Брестом".

За підсумками двох турів Ліги чемпіонів Гірники набрали лише одне очко. У першому турі ЛЧ донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому — без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). З розкладом донеччан у головному єврокубку можна ознайомитись на сайті "Телеграф".