"Арсенал" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Гірники зіграють із Канонірами

У вівторок, 22 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє поєдинок 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 проти лондонського "Арсеналу". Напередодні прояснилася ситуація з "Донбас Ареною" — домашньою ареною Гірників, яка перебуває в окупації.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — "Шахтар". Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Матч "Арсенал" — "Шахтар" пройде у Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Арсенал". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цей поєдинок у прямому етері в Україні, а також ділився прогнозом на це протистояння.

За підсумками двох турів Ліги чемпіонів Гірники набрали лише одне очко. У першому турі ЛЧ донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). З розкладом донеччан у головному єврокубку можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Аталанта"

Нагадаємо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф Ліги чемпіонів вийдуть 24 із 32 команд. "Шахтар", який отримав пряму путівку до ЛЧ, за підсумками комп’ютерного жеребкування основного етапу також зіграє з "Баварією", "Боруссією" Д, "Янг Бойз", ПСВ та "Брестом".