"Арсенал" — "Шахтар": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Український клуб спробує набрати очки у грі з англійським грандом

У вівторок, 22 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє виїзний поєдинок 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 проти лондонського "Арсеналу". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — "Шахтар".

У прямому ефірі в Україні матч Гірників проти Канонірів покаже медіасервіс Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Арсенал" — "Шахтар" пройде у Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Арсенал", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф Ліги чемпіонів вийдуть 24 із 32 команд. "Шахтар", який отримав пряму путівку у ЛЧ, за підсумками комп’ютерного жеребкування основного етапу також зіграє з "Баварією", "Боруссією" Д, "Янг Бойз", ПСВ та "Брестом".

За підсумками двох турів Ліги чемпіонів Гірники набрали лише одне очко. У першому турі ЛЧ донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому — без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). З розкладом донеччан у головному єврокубку можна ознайомитись на сайті "Телеграф".