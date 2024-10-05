"Королева": дружина Зінченка кардинально змінила імідж (фото)

Мама двох дітей змінила образ, викликавши захоплення у мережі

Дружина футболіста збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка Влада Седан приміряла новий образ. Нещодавно модель і телеведучу порівнювали з голлівудською актрисою.

Відповідні знімки дружина футболіста опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Новий лук Влади фактично змінив її до невпізнання, а користувачі із захопленням сприйняли новий образ Седан.

Влада Седан

"Щось нове", — підписала фото Влада.

"Королева", "Ваші образи — це витвір мистецтва", "Неймовірна", "Тобі дуже личить", "Ідеальна", — пишуть у мережі.

Зазначимо, Олександр та Влада одружилися у 2020 році. Пара виховує двох дочок — Єву та Лею.

Олександр Зінченко із сім’єю

Нагадаємо, Олександр Зінченко через травму не потрапив до заявки збірної України на жовтневі матчі у Лізі націй УЄФА. До речі, наша команда на старті турніру програла Албанії (1:2), після чого поступилася "Чехії" (2:3). Примітно, що Синьо-жовті після цього піднялися у рейтингу ФІФА. З розкладом та результатами ігор нашої команди у 2024 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".