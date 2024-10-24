"Рома" — "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Біло-сині спробують взяти очки в лігві Вовків

У четвер, 24 жовтня, київське "Динамо" зіграє з римською "Ромою" у рамках матчу 3-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. До речі, за римлян виступає нападник збірної України Артем Довбик.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Рома" — "Динамо". Зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Кияни ще не брали очки у єврокубку, ба більше, український клуб навіть не забивав. "Рома", у свою чергу, не вражає результатами на внутрішній арені, однак у Римі динамівцям важко розраховувати навіть на нічию.

Матч "Рома" — "Динамо" відбудеться у Римі на стадіоні "Олімпіко". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися цей поєдинок в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, у першому турі ЛЄ "Динамо" без шансів поступилося "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2).

Повний відеоогляд матчу "Гоффенгайм" — "Динамо"

Зазначимо, УЄФА змінив формат єврокубків, зокрема Ліги Європи. За підсумками комп’ютерного жеребкування "динамівці" також зіграють з "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Вікторією" Плзень, "Галатасараєм" та РФШ.