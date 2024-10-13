Друг Кадирова у скандальному бою став абсолютним чемпіоном світу

Судді віддали перемогу другові Кадирова

У суботу, 12 жовтня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройшов великий вечір професійного боксу, головною подією якого став бій за титул абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) — Дмитро Бівол (23-1, 12 КО). На кону поєдинку стояли всі основні пояси у цій ваговій категорії.

Поєдинок, який проходив у Ер-Ріяді "Саудівська Аравія" на Kingdom Arena, завершився перемогою Бетербієва. Про це повідомляє "Телеграф".

Бій пройшов усю дистанцію у 12 раундів. Бівол чудово працював джебом, вчасно завдавав серійні удари й просто феноменально рухався на ногах. Бетербієв у відповідь весь поєдинок вів першим номером і намагався завдати якнайбільше силових ударів. У результаті судді віддали перемогу Бетербієву — 114-114, 115-113, 116-112.

Зазначимо, у мережі вважають, що бій був рівним і перемога Бетербієва незаслужена, проте Бівол визнав поразку. Цікаво, що у рінгсайді засвітився голова Чечні Рамзан Кадиров.

Відзначимо, довгий час бій між росіянами навіть не думали організовувати через війну в Україні, проте у світі боксу з’явився новий гравець із великими грошима — Саудівська Аравія. Ця країна стала справжньою "меккою" боксу, де проводять лише найцікавіші бої, зокрема поєдинок Усик — Ф’юрі.

Нагадаємо, напередодні бою Бетербієв — Бівол спалахнуло одразу кілька скандалів. По-перше, стало відомо, що український боксер допомагав Артуру готуватися до поєдинку. Річ у тім, що Бетербієва пов’язують дружні стосунки з головою Чечні Рамзаном Кадировим. По-друге, ексдружина Дмитра розповіла його супернику про всі медичні проблеми колишнього.