Дружина футболіста у твердій формі звернулася до гейтерів чоловіка

Мирослава Перейма-Дубінчак, дружина захисника "Динамо" Владислава Дубінчака, різко відреагувала на критику чоловіка. Владислав в останній грі в дебюті зустрічі отримав вилучення, через що "Біло-сині" без шансів поступилися "Ференцварошу" (0:4) у Лізі Європи УЄФА сезону 2024/25.

Свою відповідь дружина футболіста розмістила у своєму блозі в telegram. Дівчина показала коментар одного вболівальника, Василя Патраша, після чого послала його, а також інших фанатів киян.

"Як можна стрибати двома ногами у своєму майданчику? Усю гру через одного страждали", — написав Василь.

"Вася йде н***й і кожен, хто про мого чоловіка хоча б слово криве скаже.

Все, я в коментарі не заходжу, бо є велике бажання кожному "експерту" написати те саме, що й Васі. Ох, с**а вони мене всі зараз дратують! Звідки у людей стільки жовчі?" — написала Мирослава.

Владислав та Мирослава зіграли весілля у вересні 2022 року. Пара виховує сина Адоніса.

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Ференцварош"

Нагадаємо, за підсумками чотирьох турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок, не забивши жодного гола у ворота суперників. У першій грі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), після чого програли "Ференцварошу".