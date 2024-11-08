"Вогонь": дружина футболіста збірної України влаштувала пікантну фотосесію без спідньої білизни

Дружина хавбека часто радує підписників гарячими образами

Каріна Кочергіна, дружина правого півзахисника польського "Ракува" та національної збірної України Владислава Кочергіна, порадувала шанувальників у соцмережах гарячою фотосесією. Минулого міжсезоння красуня засвітила пишні форми на Балі.

Відповідні знімки Каріна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Для фотосесії Кочергіна вбралася в офісний костюм, щоправда, дівчина при цьому "забула" про спідню білизну.

"Як бос", — підписала знімки Каріна.

Каріна Кочергіна

"Вогонь", "Яка красуня", "Дуже красиво", — у мережі із захопленням коментують нові фото Кочергіної.

Кочергін виступає за "Ракув" з березня 2022 року, коли відбувся його перехід із "Зорі" (вільний агент). У сезоні 2024/25 на рахунку Владислава 2 голи та один асист у 15 іграх за команду у Польщі. До речі, на його рахунку є один матч за збірну України.

Раніше футболіст збірної України Олександр Сваток взяв участь у медійній активності свого американського клубу "Остін". Все б нічого, але українець розмовляв російською мовою, викликавши гнів співвітчизників. До речі, Олександр перейшов у клуб МЛС безпосередньо під час Євро-2024.