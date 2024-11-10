Игрок сборной бросил футбол в 22 года из-за религии

Центрбэк выступал в высшем дивизионе чемпионата Австрии

Защитник австрийского клуба "Блау-Вайсс Линц" и молодежной сборной Швейцарии Сильван Валльнер в 22 года решил повесить бутсы на гвоздь. К слову, после Евро-2024 целая плеяда выдающихся игроков окончила с футболом.

О решении Валльнера сообщает blick. Издание подчеркивает, что у перспективного футболиста не было травм.

Дело в том, что уроженец Цюриха добровольно решился на этот шаг из-за своей веры. Валльнера является членом Церкви адвентистов седьмого дня. Эта организация рассматривает субботу как день отдыха, дающий время для общения с Богом. Работать или даже играть в футбол запрещено. Учитывая, что большинство матчей национальных чемпионатов играют с пятницы по воскресенье, Сильван принял решение завершить карьеру профессионального футболиста.

Валльнер ранее выступал в молодежной команде "Цюрих". В общей сложности он сыграл 51 игру за профессионалов и входил в состав чемпионской команды в сезоне 2021/2022.

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