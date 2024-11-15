"Нехай це буде уроком для тебе": Майк Тайсон влаштував переполох перед своїм боєм (відео)

Легенда боксу не стримав емоцій після провокації суперника

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон дав ляпас боксеру-блогеру Джейку Полу під час битви поглядів перед боєм за правилами боксу. "Залізний Майк" назвав це уроком для суперника.

Відповідний коментар легенди боксу наводить boxing247.com. Майк також назвав свого опонента "бездарним ютубером".

"Нехай це буде уроком для тебе і зграї, з якою ти бігаєш, бездарний ютубер. Не біжи назад у нору, з якої ти виповз, якщо хочеш отримати більше", — сказав Тайсон.

Зазначимо, що на церемонії зважування учасники головного поєдинку мали провести традиційну дуель поглядів. Однак Пол наступив на ногу Тайсона, після чого той скипів й вліпив ляпас Джейку. У мережі вважають, що у такий спосіб боксери підігрівають інтерес до свого поєдинку, проте виглядало все дуже правдоподібно.

Нагадаємо, 58-річний Тайсон та 27-річний Пол проведуть поєдинок у ніч на 16 листопада (час київський) у США. Цей бій покажуть в Україні на платформі Netflix. До речі, букмекери віддають перевагу більш молодшому бійцю.