Майк Тайсон — Джейк Пол: відео бою

"Залізний Майк" не зумів перемогти молодого суперника

У п’ятницю, 15 листопада, в Арлінгтоні (штат Техас, США) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу 58-річний Майк Тайсон (50-7, 44 KO) програв 27-річному боксеру-блогеру Джейку Полу (10-1, 6 KO).

Про це повідомляє "Телеграф". Поєдинок легенди боксу проти блогера продовжився усі 8 раундів по 2 хвилини.

Тайсон непогано розпочав поєдинок і навіть виграв перший раунд, на думку двох суддів із трьох. Однак Джейк швидко знайшов ключ до оборони суперника і почав атакувати колишнього чемпіона світу силовими ударами. Тайсон зумів достояти до кінця, отримавши оплески уболівальників. А ось Пол отримав лише свист публіки, попри впевнену перемогу. До речі, всі три судді віддали перемогу блогеру. Підсумковий рахунок — 80-72, 79-73, 79-73.

Відео бою Майк Тайсон — Джейк Пол:

Нагадаємо, у жовтні в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройшов великий вечір професійного боксу, у головному бою якого Артур Бетербієв зі скандалом переміг Дмитра Бівола. Після поєдинку російський канадець викликав на бій Олександра Усика, який зараз веде підготовку до реваншу з Тайсоном Ф’юрі.