Майк Тайсон — Джейк Пол: онлайн-трансляція бою

Залізний Майк повертається на професійний ринг заради бою проти блогера

У п’ятницю, 15 листопада, в Арлінгтоні (штат Техас, США) на арені AT&T відбудеться великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу на рингу зійдуться 58-річний Майк Тайсон (50-6, 44 KO) та 27-річний боксер-блогер Джейк Пол (9-1, 6 KO).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію поєдинку. Початок — у суботу, 16 листопада, о 03:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція вечора боксу Майк Тайсон — Джейк Пол (оновлюється)

Пряма відео трансляція раннього андеркарда шоу Тайсон — Пол

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі спробує перемогти амбітного блогера, який уже переміг чимало ветеранів ММА у боях за правилами боксу Чи зможе віковий боксер встояти проти молодого бійця найближчим часом.

Пол не є хлопчиком для биття, адже побив на рингу чимало відомих імен, щоправда, його суперники в основному були віковими бійцями змішаного стилю. Проти реального молодого боксера — Томмі Ф’юрі — Джейк зазнав своєї єдиної поразки в кар’єрі. Щодо Тайсона, він має фантастичну форму для свого віку, але цього може не вистачити, щоб зупинити значно молодшого опонента.

Додамо, що бій Тайсон — Пол увійде в офіційну статистику боксерів. Поєдинок складатиметься з 8 раундів по 2 хвилини.

Де і коли дивитися бій Тайсон — Пол

Вечір боксу в Арлінгтоні стартує о 01:30 за київським часом, головний бій Пол — Тайсон розпочнеться не раніше 05:00 за київським часом. Додамо, що подивитися поєдинок можна за підпискою на Netflix (початок андеркарда о 03:00). Вартість — від 4,99 євро (близько 222 грн).

Прогноз букмекерів на бій Тайсон — Пол

Favbet: (перемога Пола 1,53 — нічия 10,00 — перемога Тайсона 3,10)

Фахівці віддають перевагу Джейку. Імовірність нокауту у виконанні блогера оцінюється коефіцієнтом 2,40 – це найімовірніший результат поєдинку. Достроковий тріумф "Залізного Майка" аналітики оцінили коефіцієнтом 3,50. Букмекери також вважають, що Пол переможе Тайсона і за очками коефіцієнт 3,75 проти 12,00.

Андеркард шоу Тайсон — Пол

Кеті Тейлор (23-1, 6 КО) — Аманда Серрано (47-2-1, 31 КО) — бій за титул абсолютної чемпіонки світу в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг);

Маріо Барріос (29-2, 18 КО) — Абель Рамос (28-6-2, 22 КО) — бій за звання чемпіона світу WBC у напівсередній вазі (до 66,7 кг);

Ніраж Гоят (18-4-2, 8 КО) — Віндерсон Нуньєс (дебют) — бій у рамках середньої ваги (до 72,5 кг);

Брюс Керрінгтон (13-0, 8 КО) — Дейна Кулвелл (13-2, 8 КО) — бій у напівлегкій вазі (до 57,2 кг);

Лукас Бахді (17-0, 15 КО) — Корі Марксман (10-0-1, 7 КО) — бій у рамках легкої ваги (до 61,2 кг);

Шадасія Грін (14-1, 11 КО) — Мелінда Уотпул (7-0, 2 КО) — бій за вакантний титул чемпіонки світу WBO у другій середній вазі (до 76,2 кг).

Андеркард шоу Тайсон — Пол

Останні бої Майка Тайсона та Джейка Пола

Майк Тайсон завершив свою професійну кар’єру у 2005 році. З того часу спортсмен підтримував форму та навіть провів кілька виставкових боїв, зокрема з Роєм Джонсоном (29 листопада 2020 року). Це був останній поєдинок "Залізного Майка".

Пол востаннє виходив на ринг із зіркою ММА Майком Перрі (20 липня 2024 року) і нокаутував того в 6-му раунді.

Нагадаємо, у жовтні в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройшов великий вечір професійного боксу, у головному бою якого Артур Бетербієв зі скандалом переміг Дмитра Бівола. Після поєдинку російський канадець викликав на бій Олександра Усика.