"Супер Іван" підкорив серця вболівальників збірної України: як виглядає дружина футболіста Калюжного (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Футболіст з дружиною дуже люблять подорожувати світом
Збірна України з футболу зуміла зберегти прописку у дивізіоні B Ліги націй УЄФА. В останній грі Синьо-жовті завдали поразки команді Албанії (2:1).
Цікаво, що футболіст "Олександрії" Іван Калюжний двічі виходив у старті в Лізі націй і обидва рази наша команда брала три очки. "Супер Іван" — саме так прозвали вболівальники центрального півзахисника вже після дебютної гри в національній команді. "Телеграф" розповідає про музу Івана — дружину Анну.
Калюжний та Анна Рублевська одружилися у 2020 році. Цього ж року у них з’явилася дочка Олівія. Пара, судячи з соцмереж, дуже любить подорожувати.
Як виглядає дружина Івана Калюжного Анна Рублевська
Нагадаємо, збірна України виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті.
Зазначимо, у першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му — зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1).