Як з обкладинки журналу: вагітна дружина футболіста збірної України захопила красою (фото)

Дівчина чекає на другу дитину

Ольга Піхальонок, дружина футболіста київського "Динамо" та збірної України Олександра Піхальонка опублікувала у соцмережах ніжну фотосесію. Пара чекає на другу дитину.

Відповідний пост дружина центрального півзахисника опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Ольга позувала в чорному топі, штанах, накинувши на себе піджак.

"Вагітність", — коротко прокоментувала фотосесію Ольга.

"Красуня, вагітність тобі личить", "Дуже красива", "Як з обкладинки журналу", "Чарівна", — прокоментували знімки в мережі.

Ольга Піхальонок

Ольга та Олександр одружилися у 2019 році. Пара виховує сина, який народився 2021 року.

Сім’я Піхальонків

Нагадаємо, збірна України виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Піхальонок не грав за національну команду у листопаді, на рахунку хавбека 10 матчів за збірну України.

Зазначимо, у першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1), а у шостому перемогли албанців (2:1).