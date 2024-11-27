Рекорд Різника та вилучення: "Шахтар" на останніх секундах програв у Лізі чемпіонів (відео)

Чемпіони України та Нідерландів провели очне протистояння у єврокубку

У середу, 27 листопада, донецький "Шахтар" зустрівся з ПСВ у рамках поєдинку 5 туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Гірникам залишилося зіграти лише три гри на основному етапі головного єврокубку.

Зустріч, що проходила в Ейндховені (Нідерланди) на "ПСВ-стадіоні ", завершилася з рахунком 3:2 на користь господарів. Про це повідомляє "Телеграф".

Нідерландці потужно атакували з перших хвилин, проте у воротах Гірників надійно діяв Дмитро Різник. "Шахтар" також не сидів в обороні, але значно краще реалізував свої моменти. На 8-й та 37-й хвилинах відзначилися Данило Сікан та Олександр Зубков. Обидва взяття воріт відбулися завдяки активностям на лівому фланзі атаці донеччан, де блискуче грав Юхим Конопля.

У середині другого тайму захисник "Шахтаря" Педро Енріке отримав пряму червону картку за жорсткий фол поблизу свого штрафного майданчика. ПСВ відразу почав штурмувати ворота гостей, що вилилося в дубль Маліка Тільманна і гол Рікардо Пепі. Воротар "Шахтаря" Різник зробив 15 сейвів за гру, що є новим рекордом Ліги чемпіонів.

ПСВ – "Шахтар" – 3:2

Голи: Тілльман (87, 90), Пепі (95) – Сікан (8), Зубков (37)

Попередження: Боскальї (59), Сайбарі (85) – Криськів (87)

Вилучення: Педро Енріке (69, груба гра)

ПСВ: Бенітес, Дамс (Пепі, 46), Боскальї (Лосано, 74), Фламінго, Карсдорп (Ледесма, 90), Сайбарі, Мауро Жуніор, Тілльман, Ланг (Тіл, 64), де Йонг, Бакайоко

"Шахтар": Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля, Судаков, Криськів, Бондаренко, Кевін (Франьїч, 71), Зубков (Степаненко, 66), Сікан (Егіналду, 55)

Повний відеоогляд матчу ПСВ — "Шахтар" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, за підсумками п’яти турів Ліги чемпіонів Гірники набрали 4 очка. У першому турі ЛЧ донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанте" (0:3). Потім "Шахтар" програв "Арсеналу" (0:1), після чого переміг "Янг Бойз" (2:1).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-офф Ліги чемпіонів за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. Додамо, що "Шахтар", який отримав пряму путівку до ЛЧ, за підсумками комп’ютерного жеребкування основного етапу також зіграє з "Баварією", "Борусією" Д та "Брестом".