Наречена футболіста збірної України блиснула фігурою у відвертому вбранні (фото)

Дівчина футболіста раніше працювала моделлю

Марина Галаган, дівчина та наречена воротаря "Бенфіки" та збірної України Анатолія Трубіна, поділилася в соцмережах гарячими фотографіями. Напередодні Трубін не потис руку російському гравцю "Монако" Олександру Головіну перед матчем Ліги чемпіонів.

Відповідні знімки Марина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина постала перед камерою у відвертому чорному вбранні.

Марина Галаган

Анатолій оцінив фотографії нареченої, поставивши кілька смайликів під публікацією. Додамо, що Трубін та Галаган зустрічаються шість років. У квітні 2024 року воротар зробив пропозицію Марині, і вона сказала "Так!"

Нагадаємо, Трубін взяв участь у листопадовому зборі збірної України в Лізі націй УЄФА, за підсумками якого Синьо-жовті пробилися до плей-оф за місце у дивізіоні А. Нашим суперником у плей-оф стане збірна Бельгії.

Зазначимо, у першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1). В останній грі групового етапу збірна України переграла Албанію (2:1).