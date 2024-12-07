Дружина футболіста збірної України похвалилася пишним бюстом (фото)

Дівчина часто публікує пікантні фото

Дружина захисника "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі Анастасія поділилася в соцмережах гарячим знімком. Напередодні Юхим разом із "Шахтарем" поступилися ПСВ у Лізі чемпіонів (2:3).

Відповідний знімок Анастасія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина зробила фото із Emily Resort (Львівська область), де базується донецький клуб.

"В очікуванні смачної вечері", — підписала фото Анастасія.

Анастасія Конопля

Зазначимо, Юхим одружився з Анастасією у березні 2022 року. Пара виховує доньку Анну-Аврору, яка народилася у грудні того ж року. Анастасія веде популярний блог в Instagram, де за її життям стежить понад 10 тисяч людей.

Юхим та Анастасія Конопля з дочкою

Анастасія Конопля

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Конопля взяв участь у 5 матчах цього циклу. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії.

У першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1). В останній грі групового етапу збірна України обіграла Албанію (2:1).