Український бренд горілки підкорює британський ринок через футбол

Компанія намагається отримати прихильність вболівальників АПЛ

Ще один футбольний клуб Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) співпрацюватиме з українським брендом Nemiroff. Виробник алкогольних напоїв у лютому 2022 року відкликав ліцензію на виробництво продукції у Росії.

Про партнерство з Nemiroff повідомив англійський ФК "Евертон", за який виступає гравець збірної України Віталій Миколенко. Відповідний пост пресслужба Ірисок розмістила на своєму офіційному сайті.

"Компанія Everton оголосила про нове багаторічне партнерство з провідним українським горілчаним брендом Nemiroff. Всесвітньо відомий бренд з більш ніж 150-річною славетною історією стає офіційним партнером клубу з продажу преміальної горілки", — йдеться у повідомленні.

Раніше про співпрацю з Nemiroff оголосили англійські "Астон Вілла" та "Вест Гем".

Нагадаємо, колишній співвласник та керівник Nemiroff українець Олександр Глусь не тільки не зупинив бізнес у Росії, але продовжує його розвивати. Зараз Глусь володіє компанією "Алковорлд", яка будує логістичний центр і розширює потужності в Республіці Карелія (суб’єкт РФ).