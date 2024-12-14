Росія перемогла Білорусь у "Кубку Орєшніка": мережа регоче

Дві відсторонені від міжнародних змагань збірні зіграли між собою

Збірна Росії з хокею в умовах міжнародної ізоляції обіграла команду Білорусі з рахунком 4:3 (ОТ). Все б нічого, але головний тренер команди РФ, син російського олігарха Бориса Ротенберга Роман значно перебільшив масштаб цієї перемоги.

Відповідний коментар Ротенберга наводить пресслужба Федерації хокею Росії (ФХР). Роман заявив, що про цю гру довго говоритимуть.

"Я думаю, що це був хокей найвищого рівня, і про цю гру довго говоритимуть. Збірна Білорусі зіграла феноменально, вони билися все на межі. Дуже сильна команда.

Ви повинні розуміти, якщо хтось не проробив свою домашню роботу, всі ці хлопці, збірна Білорусі – це всі лідери команд КХЛ. І тому це дуже важлива для нас перемога", — заявив Ротенберг.

Відеоогляд матчу Росія — Білорусь

У мережі лише посміялися над словами Ротенберга-молодшого. Один із користувачів пожартував, що тепер варто перейменувати Кенігсберг на Ротенберг, а матчі між збірними РФ та Білорусі варто називати "Кубком Орєшніка".

Нагадаємо, Роман Ротенберг, який також є першим віцепрезидентом ФХР і головним тренером СКА, славиться своїми абсурдними заявами. Нещодавно він сказав, що російським хокеїстам не варто їхати до НХЛ, адже "у США гірше, ніж у РФ".