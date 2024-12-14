Россия победила Беларусь в "Кубке Орешника": сеть хохочет

Две отстраненные от международных соревнований сборные сыграли между собой

Сборная России по хоккею в условиях международной изоляции обыграла команду Беларуси со счетом 4:3 (ОТ). Все бы ничего, но главный тренер команды РФ, сын российского олигарха Бориса Ротенберга Роман значительно преувеличил масштаб этой победы.

Соответствующий комментарий Ротенберга приводит пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР). Роман заявил, что об этой игре будут долго говорить.

"Я думаю, что это был хоккей высочайшего уровня, и об этой игре будут долго говорить. Сборная Беларуси сыграла феноменально, они бились все на пределе. Очень сильная команда.

Вы должны понимать, если кто не проделал свою домашнюю работу, все эти ребята, сборная Беларуси – это все лидеры команд КХЛ. И поэтому это очень важная для нас победа", — заявил Ротенберг.

Видеообзор матча Россия - Беларусь

В сети лишь посмеялись над словами Ротенберга-младшего. Один из пользователей пошутил, что теперь стоит переименовать Кенигсберг в Ротенберг, а матчи между сборными РФ и Беларуси стоит называть "Кубком Орешника".

Напомним, Роман Ротенберг, который также является первым вице-президентом ФХР и главным тренером СКА славится своими абсурдными заявлениями. Недавно он сказал, что российским хоккеистам не стоит уезжать в НХЛ, ведь "в США хуже, чем в РФ".