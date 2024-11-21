Фаворитці Путіна довірили "Пісню року"

Молода фігуристка стане ведучою концерту "Нова пісня року"

Відома російська фігуристка Каміла Валієва буде ведучою концерту "Нова пісня року". Спортсменка була дискваліфікована за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомила сама фігуристка на своєму telegram-каналі. У мережі назвали це "призначення" Валієвої ганьбою, адже допінгістка продовжує купатися в променях слави у РФ.

"До зустрічі", — написала фігуристка, прикріпивши постер концерту.

Нагадаємо, після Олімпіади-2022 у Пекіні, де стало відомо про допінг Валієвої, глава Кремля Володимир Путін провів зустріч з російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну спортсменку з днем народження в неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що президент РФ подарував Камілі шовкову хустку, через що юну фігуристку стали називати новою фавориткою Путіна.

Виступ Валієвої на Олімпіаді-2022

У 2024 році Валієва була визнана винною в порушенні допінг-правил, через що РФ втратила "золото" у командному турнірі з фігурного катання на Іграх. Неймовірно, але після цього допінгістка стала національним героєм у Росії. Фігуристка сиділа поруч із Путіним на церемонії відкриття "Ігор майбутнього", а в Кремлі визнали, що президент РФ особисто підтримує спортсменку. Каміла у відповідь підтримала Путіна на президентських виборах, після чого у неї з’явилося власне шоу на головному каналі Росії.