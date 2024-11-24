Фаворитка Путіна зганьбилася на шоу Навки (відео)

Фігуристку звинуватили у відсутності поваги до глядачів

Відома російська фігуристка Каміла Валієва, яка перебуває під заступництвом президента РФ Володимира Путіна, невдало виступила на льодовому шоу Тетяни Навки. До речі, змагатися росіянка не може через дискваліфікацію за допінг.

На це звернув увагу telegram-канал Тулуп Тутберідзе. Каміла кілька разів упала на шоу.

"Каміла Валієва в ролі Богині в льодовому шоу Навки в Єкатеринбурзі", — йдеться у повідомленні.

Навіть росіяни розкритикували Валієву через її ставлення до справи.

Нагадаємо, після Олімпіади-2022 у Пекіні, де стало відомо про допінг Валієвої, глава Путін провів зустріч з російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну спортсменку з днем народження в неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що президент РФ подарував Камілі шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати новою фавориткою Путіна.

Виступ Валієвої на Олімпіаді-2022

У 2024 році Валієва була визнана винною в порушенні допінг-правил, через що РФ втратила "золото" у командному турнірі з фігурного катання на Іграх. Неймовірно, але після цього допінгістка стала національним героєм у Росії. Фігуристка сиділа поруч із Путіним на церемонії відкриття "Ігор майбутнього", а в Кремлі визнали, що президент РФ особисто підтримує спортсменку. Каміла у відповідь підтримала Путіна на президентських виборах, після чого в неї з’явилося власне шоу на головному каналі Росії.

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