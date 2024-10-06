Лідер "Реала" отримав травму, вдаривши суперника між ніг: клуб підтвердив найгірший діагноз (відео)

Гравець, можливо, пропустить весь сезон

Знаменитий захисник "Реала" Даніель Карвахаль зазнав важкої травми під час матчу 9-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2024/25. Напередодні гравці Вершкових отримали подарунки від BMW.

За інформацією офіційного сайту Королівського клубу, у Даніеля діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки коліна правої ноги. У грі Карвахаль, вибиваючи м’яч, врізав гравцю гостей між ніг та отримав тяжку травму.

Після проведеного тестування у захисника збірної Іспанії також підтвердили розрив зовнішньої бокової зв’язки коліна та сухожилля підколінного м’яза. Найближчими днями футболіста прооперують.

Травма Карвахаля — на відео з 04:59

За інформацією спортивного лікаря Дмитра Бабелюка, з Карвахалем стався найгірший сценарій з усіх можливих. На думку Дмитра, гравець пропустить цей сезон.

"Карвахаль точно пропустить близько року, а цей сезон для нього гарантовано закінчено", — написав лікар.

Додамо, що "Реал" переміг "Вільярреал" із рахунком 2:0. У старті Вершкових знайшлося місце українцю Андрію Луніну. Голкіпер підтримав Карвахаля.

"Ми всі з тобою. Ти скоро повернешся і станеш сильнішою машиною", — написав Андрій у сторіс Instagram.

Нагадаємо, зірковий англійський півзахисник "Реала" Джуд Беллінгем у серпні 2024 року отримав травму м’яза, який відсутній у 15% населення планети. До речі, на Євро-2024 хавбек відзначився грубим жестом у матчі проти Словаччини.