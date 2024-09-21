Світові шахи перетворилися на Росію: вибори у FIDE розсмішили світ

FIDE очолює росіянин Аркадій Дворкович, який раніше працював у команді колишнього президента РФ Дмитра Медведєва

У суботу, 21 вересня, на засіданні Генеральної асамблеї Міжнародної шахової федерації (FIDE) відбувся конфуз. Напередодні Федерація шахів Росії (ФШР) знову стала членом FIDE.

На засіданні намагалися обрати голову Комітету з етики та дисципліни, проте електронна система підрахунку голосів підвела. Про це повідомляє Tribuna.ua.

За інформацією джерела, для участі у виборах реєструвалося 176 учасників, серед яких 49 не голосували, а 5 утрималися. Згідно з цією інформацією, свій голос за одного з кандидатів мали віддати 122 особи. Проте електронна система для голосування нарахувала 220 голосів… Після оголошення результату було вирішено провести повторне голосування.

У мережі лише посміялися з цієї ситуації. Користувачі зазначили, що FIDE, яка перебуває під сильним впливом РФ, сама перетворилася на Росію з її "чесними виборами".

На посаду голови Комітету з етики та дисципліни претендують 3 особи: киргиз Бабур Толбаєв, румун Даніель Флореа та Йоландер Персо з Гаяни. Перші два мають зв’язок з Росією і, ймовірно, просуватимуть політику повернення РФ у міжнародні шахи.

Нагадаємо, російський гросмейстер-пропагандист Сергій Карякін отримав велику посаду у РФ. Карякін, на відміну від інших росіян, відсторонений від усіх міжнародних змагань.