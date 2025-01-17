Олимпийский призер Ковтун будет выступать за Хорватию

Молодой украинский спортсмен будет представлять Хорватию на международной арене

Хорватский тренер по спортивной гимнастике Владимир Мадаревич подтвердил, что украинский гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр в Париже Илья Ковтун начал процедуру смены гражданства. В декабре 2024 года появились слухи о переходе перспективного спортсмена в другую сборную.

Соответствующий комментарий Мадаревича приводит sportske. По словам Владимира, Илья получит хорватское гражданство по ускоренной процедуре.

"В скором времени исполнится три года, как он находится в Хорватии. Он выучил наш язык, имеет девушку в Осиеке, и местное спортивное сообщество и город Осиек уже воспринимают его как своего.

После трех лет жизни здесь, тренировок, питания и всего, что мы им обеспечили, логично, что они решили двигаться в этом направлении. Кроме того, в Украине перспективы сейчас не самые лучшие. В их федерации происходят турбулентные события, обвинения в махинациях, много негативной энергии", — заявил Мадаревич.

Напомним, 21-летний Ковтун на Олимпийских играх в Париже занял четвертое место в личном многоборье, а также стал пятым в командном многоборье. На индивидуальных снарядах Илья остановился в шаге от медали, став четвертым в вольных упражнениях, и выиграл "серебро" в упражнениях на параллельных брусьях.

Кроме успеха на своей первой Олимпиаде, Ковтун является двукратным призером чемпионатов мира по спортивной гимнастике: "серебро" и "бронза" в личном многоборье. Также у него есть 8 медалей на уровне чемпионатов Европы.

Ранее тренер Ковтуна Ирина Горбачева подтверждала намерение гимнаста перейти в другую сборную. Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова назвала демарш Ильи "предательством".