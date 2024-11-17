"Не хочеться наражати сім’ю на небезпеку": футболіст збірної України не поспішає повертатися на батьківщину

Гравець хоче знайти роботу в Європі

Відомий український форвард Артем Бєсєдін, на рахунку якого 19 матчів за національну збірну, став вільним агентом після завершення контракту з казахстанським "Ордабаси". Бєсєдін грав у чемпіонаті Казахстану з літа 2023 року.

Центральний нападник підшукує собі роботу в Європі. Про це він розповів у коментарі для sport-express.ua. При цьому в Україні він не поспішає грати через війну. Проте форвард розгляне будь-яку пропозицію з УПЛ, окрім "Шахтаря", адже має "динамівське" серце.

— Розглядатимеш будь-які пропозиції чи є якісь переваги?

— Звичайно, хочеться бути ближчим до України, але щоб це був європейський клуб.

— Чи можна допустити твоє повернення до української Прем'єр-ліги?

— Все може бути. Нині такий час, що нічого не можна виключати. Але, знову ж таки, є ряд факторів, і найголовніше – це сім'я, не хотілося б наражати їх на небезпеку.

Зазначимо, 28-річний Бєсєдін одружений на Радмілі Карафетовій. Пара виховує чотирьох дітей.

Артем Бєсєдін з дітьми та дружиною

Зазначимо, Бєсєдін у 2023 році забив за "Ордабаси" чемпіонський гол. У 2024 році київське "Динамо" відмовилося від матчу з "Ордабаси", адже казахстанський клуб не гидує грати з росіянами.