"Не хочеться наражати сім’ю на небезпеку": футболіст збірної України не поспішає повертатися на батьківщину
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Гравець хоче знайти роботу в Європі
Відомий український форвард Артем Бєсєдін, на рахунку якого 19 матчів за національну збірну, став вільним агентом після завершення контракту з казахстанським "Ордабаси". Бєсєдін грав у чемпіонаті Казахстану з літа 2023 року.
Центральний нападник підшукує собі роботу в Європі. Про це він розповів у коментарі для sport-express.ua. При цьому в Україні він не поспішає грати через війну. Проте форвард розгляне будь-яку пропозицію з УПЛ, окрім "Шахтаря", адже має "динамівське" серце.
— Розглядатимеш будь-які пропозиції чи є якісь переваги?
— Звичайно, хочеться бути ближчим до України, але щоб це був європейський клуб.
— Чи можна допустити твоє повернення до української Прем'єр-ліги?
— Все може бути. Нині такий час, що нічого не можна виключати. Але, знову ж таки, є ряд факторів, і найголовніше – це сім'я, не хотілося б наражати їх на небезпеку.
Зазначимо, 28-річний Бєсєдін одружений на Радмілі Карафетовій. Пара виховує чотирьох дітей.
Зазначимо, Бєсєдін у 2023 році забив за "Ордабаси" чемпіонський гол. У 2024 році київське "Динамо" відмовилося від матчу з "Ордабаси", адже казахстанський клуб не гидує грати з росіянами.