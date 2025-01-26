Російський футболіст звинуватив Трампа у брехні

На думку футболіста, саме СРСР "зробив усе найважливіше" у Другій світовій війні

Колишній футболіст збірної Росії Юрій Жирков поділився своїми міркуваннями на тему Другої світової війни. Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Радянський Союз допоміг Америці виграти війну.

Жирков у коментарі Sport24.ru заявив, що все було навпаки. За словами футболіста, СРСР зробив найбільший внесок у перемогу.

"США і СРСР були союзниками, але, як кажуть історики, у США був немислимий план у 1945 році розпочати війну проти нас. Якби вони це почали, то Радянському Союзу було б важко.

Навіть сперечатися не треба — СРСР зробив найбільший внесок у перемогу. Звичайно, був ленд-ліз, коли американці стали допомагати, а потім і самі вступили, але це вже був у принципі кінець війни — 43 рік (насправді з жовтня 1941 р. — Ред.). Але якби США нам не допомагали, все могло б затягтися ще на півтора року.

Внесок СРСР найбільший. Якщо говорити про слова Трампа, то все було навпаки. Все найважливіше зробив Радянський Союз, наприклад, переломний хід на Курській дузі. Тож, звісно, це все зробив радянський народ”, — сказав Жирков.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через міжнародний бан росіянам складно знайти суперника. Наприклад, збірна Пакистану в останній момент відмовилася грати з РФ.