Российский футболист обвинил Трампа во лжи

По мнению футболиста, именно СССР "сделал все самое важное" во Второй мировой войне

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков поделился своими рассуждениями на тему Второй мировой войне. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Советский Союз помог Америке выиграть войну.

Жирков в комментарии Sport24.ru заявил, что все было наоборот. По словам футболиста, СССР внес больший вклад в победу.

"США и СССР были союзниками, но, как говорят историки, у США был немыслимый план в 1945 году начать войну против нас. Если бы они это начали, то Советскому Союзу было бы тяжело.

Даже спорить не надо — СССР внес больший вклад в победу. Конечно, был ленд-лиз, когда американцы стали помогать, а потом и сами вступили, но это уже был в принципе конец войны — 43 год (на самом деле с октября 1941, — Ред.). Но если бы США нам не помогали, то все могло бы затянуться еще на полтора года.

Вклад СССР больше. Если говорить про слова Трампа, то все было наоборот. Все самое важное сделал Советский Союз, например переломный ход на Курской дуге. Так что, конечно, это все сделал советский народ", — сказал Жирков.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за международного бана россиянам сложно найти соперника. К примеру, сборная Пакистана в последний момент отказалась играть с РФ.