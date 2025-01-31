Майже 70 загиблих, пошуки тривають. Що наразі відомо про авіатрощу США

Перші висновки про причини аварії оголосять протягом місяця

Усі 67 людей загинули внаслідок зіткнення пасажирського літака American Airlines з військовим гелікоптером Black Hawk у небі над Вашингтоном. Про це заявив президент США Дональд Трамп, хоча офіційно щонайменше 14 осіб досі вважаються зниклими безвісти, їх пошуки тривають.

Катастрофа сталася ввечері 29 січня, приблизно за чотири кілометри від Білого дому. Обидва повітряні судна впали у річку Потомак. Рятувальники уже дістали з води десятки тіл загиблих, інформує CNN.

Слідчі знайшли "чорні скриньки" розбитого літака — прилади, які записують усі розмови пілотів та показники польоту. Їх вже передали на вивчення до найближчої лабораторії. Перші висновки про причини аварії оголосять протягом місяця.

Як все було

Літак летів із міста Вічіта — на його борту було 60 пасажирів та чотири члени екіпажу. Коли він заходив на посадку в аеропорт Вашингтона, у нього врізався військовий гелікоптер з трьома військовими на борту.

Серед загиблих — відомі фігуристи, які поверталися з тренувального табору. Загинули чемпіони світу 1994 року в парному катанні Євгенія Шишкова та Вадим Наумов. ЗМІ також публікують список спортсменів, які могли перебувати на борту літака.

Також повідомлялося, що записи розмов пілотів свідчать, що екіпаж гелікоптера бачив літак і просив його триматися на відстані. За 13 секунд після цього на записі чути удар і крики. Фахівці припускають, що військові пілоти могли переплутати літаки, адже в той момент у небі було ще 18 інших повітряних суден.

Крім того, повідомлялося, що момент зіткнення літака та гелікоптера у США потрапив на радари. ЗМІ пишуть, ніби цивільний літак змінював курс та різко врізався у гелікоптер. Про це повідомив один з користувачів, який надіслав анонімно відео відтворення з офіційного радара управління повітряним рухом. Втім, наразі офіційно це не підтверджено.

Разом з тим, головний авіадиспетчер США каже, що робити висновки ще зарано. За його словами, і пілоти American Airlines, і військові льотчики добре знали, як літати у складному повітряному просторі столиці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Дональд Трамп прокоментував катастрофу літака та гелікоптера у небі над Вашингтоном. Він вважає, що катастрофи можна було уникнути.