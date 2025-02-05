Усика порівняли з персонажем "Буратіно" (фото)

Олександр засвітився на публіці у стильних окулярах

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) вийшов на публіку в новому образі. Напередодні російський боксер-супертяж кинув виклик українцеві.

Відповідне фото опублікував паблік боксера в Instagram. На знімку спортсмен позує у костюмі, куртці, доповнивши образ стильними окулярами з маленькими лінзами.

Олександр Усик

Фанати відразу почали обговорювати новий образ Олександра. Користувачі порівняли Усика з персонажем фільму "Пригоди Буратіно" Котом Базиліо. Цікаво, що боксерське прізвисько українця — "Кіт". Українець частенько приходив на заходи у костюмах, на яких можна було побачити цю тварину.

Кіт Базиліо у фільмі "Пригоди Буратіно"

Нагадаємо, 11 січня у Лондоні (Велика Британія) відбулася урочиста церемонія вручення нагород від культового журналу про бокс – The Ring. Усик взяв участь у заході та виграв одразу кілька номінацій. Олександр отримав нагороди "Найкращий раунд року" (9-й раунд у першому бою проти Ф’юрі), "Найкращий вечір боксу" (Усик — Ф’юрі 1) та "Найкращий боксер" — аналог "Золотого м’яча" у футболі.