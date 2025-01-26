"Відправлю Усика на пенсію": російський боксер пригрозив українцеві

Росіянин кидається словами, хоча він дуже далекий від титульного бою

Російський боксер-супертяж Артем Суслєнков (11-0, 7 KO) заявив, що з легкістю переможе чемпіона світу за версіями WBC, WBA та WBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) Напередодні Коту виклик кинув австралійський боксер.

Відповідний коментар Суслєнкова наводить "Чемпіонат". За його словами, він покаже Усику майстер-клас.

"Як перемогти Усика? Нічого надприродного там не потрібно. Готовий вийти й показати! Провести майстер-клас з відправки на пенсію знаменитого й всіма улюбленого Усика. Перемога Єгора Мехонцева йому болісно далася, після він більше не програвав росіянину. Але попереду маю поєдинок за пояс IBF Europe проти Джека Муловаї. Весь мій фокус на поєдинку 31 січня у Москві", — сказав Суслєнков.

Додамо, що Суслєнков перебуває у сьомому десятку рейтингу супертяжів за версією boxrec. Він поки не знає поразок на профі-рингу, проте на аматорському рівні він програв понад 20 разів.

Росіянин Мехонцев спірно переміг Усика на аматорському рівні у півфіналі ЧС-2009 у Мілані.

Раніше повідомлялося, що Усик зібрав відразу кілька нагород за версією журналу The Ring за підсумками 2024 року. Олександр минулого року став абсолютним чемпіоном світу у гевівейті й двічі побив Тайсона Ф’юрі.