"Реал" б’є "Ман Сіті" у Лізі чемпіонів: дубль Голанда та незграбний гол Мбаппе (відео)

У Манчестері відбулося класичне європейське дербі

У вівторок, 11 лютого, у Лізі чемпіонів УЄФА стартував стиковий раунд. У центральній грі цієї стадії турніру "Манчестер Сіті" приймав "Реал".

Зустріч, що проходила у Манчестері (Велика Британія) на стадіоні "Сіті оф Манчестер", завершилася з рахунком 2:3 на користь мадридського клубу. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди розпочали гру з атак на зустрічних курсах. У першому таймі досягли успіху господарі. На 19-й хвилині форвард "Ман Сіті" Ерлінг Голанд відкрив рахунок у грі після блискучої передачі Йошко Гвардіола.

На початку другого тайму "Реал" зрівняв рахунок зусиллями Кіліана Мбаппе, який незграбно, але результативно пробив з льоту. Команди продовжували гостро атакувати ворота один одного, що призвело до обміну голами: за МС пенальті реалізував Голанд, а за "Реал" вдало на добиванні зіграв Браїм Діас. Крапку в матчі у компенсований час поставив Джуд Беллінгем.

"Манчестер Сіті" – "Реал" – 2:3

Голи: Голанд, 19, 80, пен – Мбаппе, 60, Браїм Діас, 86, Беллінгем, 90+3

"Манчестер Сіті": Едерсон – Гвардіол, Аке (Ковачич, 62), Діаш, Аканджі (Льюїс, 46) – де Брюйне (Гюндоган, 84), Стоунз, Сілва – Гріліш (Фоден, 30), Савіньо (Мармуш, 84) – Холанд

"Реал": Куртуа – Вальверде, Асенсіо, Тчуамені, Менді — Беллінгем, Себальос (Модрич, 82), Камавінга – Родріго (Браїм Діас, 85), Мбаппе, Вінісіус

Статистика матчу "Ман Сіті" - "Реал"

Повний відеоогляд матчу "Ман Сіті" — "Реал" буде доступний тут пізніше.

Гра-відповідь між командами відбудеться в середу, 19 лютого, в Мадриді (Іспанія). За підсумками жеребкування Ліги чемпіонів переможець протистояння "Реал" — "Ман Сіті" зіграє у 1/8 фіналу або з німецьким "Баєром", або з іспанським "Атлетіко" Мадрид. "Реал" є чинним переможцем ЛЧ, Суперкубка Європи, а також володарем Міжконтинентального кубка.