"Реал" — "Ман Сіті": букмекери дали прогноз не центральний матч стикового раунду Ліги чемпіонів

Королівський клуб ближче до плей-оф ЛЧ, ніж Городяни

Букмекери визначили фаворита у центральному поєдинку стикового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Ман Сіті".

Вершкові є фаворитами протистояння з Городянами. Про це повідомляє Favbet. Аналітики оцінили ймовірність перемоги мадридців у домашній грі у 52%, а успіх гостей – у 26%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Реал" — "Ман Сіті"

Favbet: (перемога "Реала" 1,85 — нічия 4,30 — перемога "Ман Сіті" 3,75)

William Hill: (1,80 — 4,33 — 3,80)

Bwin: (1,80 — 4,33 — 3,70)

Гра "Реал" — МС відбудеться в Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитись поєдинок у прямому етері в Україні. У першій зустрічі Вершкові здобули гостьову перемогу з рахунком 2:3.

Повний відеоогляд матчу "Ман Сіті" — "Реал"

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Ліги чемпіонів переможець протистояння "Реал" — "Ман Сіті" зіграє або з німецьким "Баєром", або з іспанським "Атлетіко" Мадрид. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться у п’ятницю, 21 лютого, у Ньйоні (Швейцарія).

Додамо, що єдиний представник України в Лізі чемпіонів, донецький "Шахтар", не зумів кваліфікуватися у плей-оф, посівши 27 місце в основному етапі. В останньому турі Гірники поступилися "Боруссії" Д (1:3).