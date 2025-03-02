Пояс Усика на переговорах Зеленського та Трампа викликав галас у Держдумі

У Росії задоволені тим, що сталося в Білому домі

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) мимоволі став учасником переговорного процесу між Україною та США. Днями його чемпіонський пояс опинився у Білому домі, де президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп розмовляли зі ЗМІ.

Зеленський хотів подарувати пояс Усика Трампу. У Держдумі РФ цю ідею назвали "дивною та безглуздою", передає Р-Спорт.

"Трамп уже сказав про Зеленського: він артист. Наш же президент такого не робить. Ну і навіщо такі перформанси, вони точно марні. Я розумію, якщо провести хокейний матч між збірними Росії та Америки — ось перформанс так перформанс.

Потрібно домовлятися, а не демонструвати якусь силу. Це дуже дивне рішення. Якщо тільки з погляду, що це остання перемога України. Та й то перемога Усика, а не Зеленського. На Трампа це абсолютно точно не впливає, тому такі кроки безглузді", — сказала депутатка Держдуми РФ та олімпійська чемпіонка у ковзанярському спорті Світлана Журова.

Депутат Держдуми РФ і колишній чемпіон світу з боксу Микола Валуєв заявив, що Трамп відібрав пояс Усика без бою.

"Сприймайте це так — Дональд Фредович без бою забрав пояс абсолютного чемпіона світу. Молодець, таке ще нікому не вдавалося. Це можна записувати на скрижалі історії", — сказав Валуєв.

Нагадаємо, Усик на День незалежності України подарував президенту країни чемпіонський пояс WBC, який він виграв у першому бою проти британця Тайсона Ф’юрі.

Олександр Усик подарував Володимиру Зеленському "зелений" пояс WBC

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Олександр Усик подарував Володимиру Зеленському "зелений" пояс WBC

Чемпіонський пояс Усика під час переговорів Зеленського та Трампа

Під час телефонної розмови 12 лютого Зеленський пообіцяв подарувати Трампу, який обожнює бокс, чемпіонський пояс Усика. 28 лютого лідери держав зустрілися особисто в Білому домі для підписання договору про співпрацю у сфері корисних копалин, проте угода зірвалася через словесну суперечку. Примітно, що чемпіонський пояс, показаний на переговорах у Білому домі, був не тим трофеєм, який Олександр подарував Зеленському. Сам боксер відмовився говорити на цю тему.