Пояс Усика на переговорах Зеленського та Трампа викликав галас у Держдумі
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У Росії задоволені тим, що сталося в Білому домі
Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) мимоволі став учасником переговорного процесу між Україною та США. Днями його чемпіонський пояс опинився у Білому домі, де президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп розмовляли зі ЗМІ.
Зеленський хотів подарувати пояс Усика Трампу. У Держдумі РФ цю ідею назвали "дивною та безглуздою", передає Р-Спорт.
"Трамп уже сказав про Зеленського: він артист. Наш же президент такого не робить. Ну і навіщо такі перформанси, вони точно марні. Я розумію, якщо провести хокейний матч між збірними Росії та Америки — ось перформанс так перформанс.
Потрібно домовлятися, а не демонструвати якусь силу. Це дуже дивне рішення. Якщо тільки з погляду, що це остання перемога України. Та й то перемога Усика, а не Зеленського. На Трампа це абсолютно точно не впливає, тому такі кроки безглузді", — сказала депутатка Держдуми РФ та олімпійська чемпіонка у ковзанярському спорті Світлана Журова.
Депутат Держдуми РФ і колишній чемпіон світу з боксу Микола Валуєв заявив, що Трамп відібрав пояс Усика без бою.
"Сприймайте це так — Дональд Фредович без бою забрав пояс абсолютного чемпіона світу. Молодець, таке ще нікому не вдавалося. Це можна записувати на скрижалі історії", — сказав Валуєв.
Нагадаємо, Усик на День незалежності України подарував президенту країни чемпіонський пояс WBC, який він виграв у першому бою проти британця Тайсона Ф’юрі.
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Під час телефонної розмови 12 лютого Зеленський пообіцяв подарувати Трампу, який обожнює бокс, чемпіонський пояс Усика. 28 лютого лідери держав зустрілися особисто в Білому домі для підписання договору про співпрацю у сфері корисних копалин, проте угода зірвалася через словесну суперечку. Примітно, що чемпіонський пояс, показаний на переговорах у Білому домі, був не тим трофеєм, який Олександр подарував Зеленському. Сам боксер відмовився говорити на цю тему.