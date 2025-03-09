"Атлетіко" – "Реал": букмекери озвучили прогноз на другий матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Королівський клуб близький до чвертьфіналу головного єврокубка

У середу, 12 березня, у рамках другого поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 відбудеться дербі Мадрида. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Атлетіко" — "Реал".

На думку букмекерів, "Атлетіко" приречений у цьому протистоянні. Про це повідомляє Favbet.

Аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 3,50 на вихід Матрацників до 1/4 фіналу ЛЧ. У той самий час подібний успіх Вершкових ймовірніший — коефіцієнт 1,30. Додамо, що фахівці оцінили ймовірність перемоги "Атлетіко" у другій грі у 38%, а "Реала" — у 35%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Атлетіко" — "Реал"

Favbet: (перемога "Атлетіко" 2,57 — нічия 3,55 — перемога "Реала" 2,72)

William Hill: (2,50 — 3,40 — 2,70)

Bwin: (2,55 — 3,60 — 2,60)

Нагадаємо, у першій грі, яка відбулася у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", "Реал" відсвяткував перемогу з рахунком 2:1.

Повний відеоогляд матчу "Реал" — "Атлетіко":

Зазначимо, "Реал" вибив із Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" у стиковому раунді. "Атлетіко" уникнув участі у цій стадії турніру, потрапивши до топ-8 команд основного етапу.

У лютому відбулося жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів. За його підсумками переможець дуелі "Реала" та "Атлетіко" вийде до чвертьфіналу турніру, де зіграє проти переможця пари ПСВ — "Арсенал".