"Атлетико" - "Реал": букмекеры озвучили прогноз на второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Королевский клуб близок к четвертьфиналу главного еврокубка

В среду, 12 марта, в рамках второго поединка плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 состоится дерби Мадрида. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" — "Реал".

По мнению букмекеров, "Атлетико" обречен в этом противостоянии. Об этом сообщает Favbet.

Аналитики предлагают сделать ставку с коєффициентом 3,50 на выход Матрасников в 1/4 финала ЛЧ. В то же время подобный успех Сливочных более вероятен — коэффициент 1,30. Добавим, что специалисты оценили вероятность победы "Атлетико" во второй игре в 38%, а "Реала" — в 35%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Атлетико" — "Реал"

Favbet: (победа "Атлетико" 2,57 — ничья 3,55 — победа "Реала" 2,72)

William Hill: (2,50 — 3,40 — 2,70)

Bwin: (2,55 — 3,60 — 2,60)

Напомним, в первой игре, которая состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", "Реал" отпраздновал победу со счетом 2:1.

Полный видеообзор матча "Реал" — "Атлетико":

Отметим, "Реал" выбил из Лиги чемпионов "Манчестер Сити" в стыковом раунде. "Атлетико" избежал участия в этой стадии турнира, попав в топ-8 команд основного этапа.

В феврале состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. По ее итогам победитель дуэли "Реала" и "Атлетико" выйдет в четвертьфинал турнира, где сыграет против победителя пары ПСВ — "Арсенал".