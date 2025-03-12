"Атлетіко" – "Реал": онлайн-трансляція другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Мадридські гранди виборюють путівку до чвертьфіналу ЛЧ

У середу, 12 березня, "Атлетіко" та "Реал" зіграють другий поєдинок у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У першій грі Вершкові здобули мінімальну перемогу.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Атлетіко" — "Реал". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Атлетіко" — "Реал" (оновлюється)

Де і коли дивитися матч "Атлетіко" — "Реал"

У прямому етері в Україні гру "Атлетіко" — "Реал" можна подивитись на медіаплатформі Megogo. Мадридське дербі пройде на стадіоні "Метрополітано". Пряма трансляція матчу буде доступна на Megogo за підписками: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL (вартість пробної – від 69 грн).

Прогноз букмекерів на матч "Атлетіко" — "Реал"

На думку букмекерів, "Атлетіко" приречений у цьому протистоянні. Аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 3,50 на вихід Матрацників до 1/4 фіналу ЛЧ. У той самий час подібний успіх Вершкових ймовірніший — коефіцієнт 1,30. Додамо, що фахівці оцінили ймовірність перемоги "Атлетіко" у другій грі 38%, а "Реала" — 35%.

Перший матч

У першій грі, яка відбулася на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", "Реал" здолав "Атлетіко" з рахунком 2:1.

Повний відеоогляд матчу "Реал" — "Атлетіко"

Раніше повідомлялося, що український воротар "Реала" Андрій Лунін феноменально відіграв у півфіналі Кубка Іспанії проти "Реал Сосьєдада" (1:0). Українець у минулій кампанії отримав номінацію від France Football.