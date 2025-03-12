"Атлетіко" – "Реал": онлайн-трансляція другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
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Мадридські гранди виборюють путівку до чвертьфіналу ЛЧ
У середу, 12 березня, "Атлетіко" та "Реал" зіграють другий поєдинок у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У першій грі Вершкові здобули мінімальну перемогу.
"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Атлетіко" — "Реал". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Атлетіко" — "Реал" (оновлюється)
Де і коли дивитися матч "Атлетіко" — "Реал"
У прямому етері в Україні гру "Атлетіко" — "Реал" можна подивитись на медіаплатформі Megogo. Мадридське дербі пройде на стадіоні "Метрополітано". Пряма трансляція матчу буде доступна на Megogo за підписками: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL (вартість пробної – від 69 грн).
Прогноз букмекерів на матч "Атлетіко" — "Реал"
На думку букмекерів, "Атлетіко" приречений у цьому протистоянні. Аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 3,50 на вихід Матрацників до 1/4 фіналу ЛЧ. У той самий час подібний успіх Вершкових ймовірніший — коефіцієнт 1,30. Додамо, що фахівці оцінили ймовірність перемоги "Атлетіко" у другій грі 38%, а "Реала" — 35%.
Перший матч
У першій грі, яка відбулася на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", "Реал" здолав "Атлетіко" з рахунком 2:1.
Раніше повідомлялося, що український воротар "Реала" Андрій Лунін феноменально відіграв у півфіналі Кубка Іспанії проти "Реал Сосьєдада" (1:0). Українець у минулій кампанії отримав номінацію від France Football.