Кличко може провести супербій із Ф’юрі: названо умову

Доля цього поєдинку залежить від іншого британського боксера

Легендарний український боксер Володимир Кличко може повернутися на ринг, щоб провести реванш проти ексчемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО). Нещодавно "Циганський король" вдруге програв бій володарю титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександру Усику (23-0, 14 КО).

Про потенційне повернення Кличка на правах анонімності повідомив boxingscene один з відомих функціонерів у боксі. За його словами, щоб 48-річний Володимир повернувся на ринг, необхідне не лише бажання українця.

Річ у тому, що 36-річний Ф’юрі після поразок від Усика має лише одну грошову пропозицію — бій із британцем Ентоні Джошуа. Однак AJ, зазнавши нищівної поразки від Даніеля Дюбуа, вже думає про відхід з боксу. Функціонер вважає, що якщо Джошуа повісить рукавички на цвях, то було б цілком логічно, щоб Кличко вийшов на ринг і влаштував масштабний бій із Тайсоном.

Додамо, що про повернення Кличка на ринг перед боєм Усик — Ф’юрі 2 заговорив голова головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Аш-Шейх.

Зазначимо, саме Ф’юрі перервав тривалу чемпіонську серію Володимира з рахунком 115-112, 114-113, 115-112. Планувався реванш, проте Тайсон почав вживати алкоголь та наркотики, втративши свої пояси.

Нагадаємо, після перемоги Усик продемонстрував публіці в Ер-Ріяді справжню шаблю гетьмана Івана Мазепи, яку спеціально привезли з України на цей поєдинок. На сайті "Телеграф" можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик — Фьюрі 2 та повне відео бою, а також ознайомитися з підсумковими суддівськими записками та рахунком Штучного інтелекту.