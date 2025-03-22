Новая глава МОК обнадежила Россию

Результаты выборов президента МОК подарили надежду РФ

Кирсти Ковентри из Зимбабве победила на выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК), она летом заменит на этом посту немца Томаса Баха. В России обрадовались новому лицу во главе МОК, ведь у них появилась надежда вернуться в международный спорт.

Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе надеется, что Россия найдет контакт с Ковентри. Соответствующий комментарий Вяльбе приводит "Матч ТВ".

"Я никогда ранее не общалась с руководителями Международного олимпийского комитета.

Что касается того, что она женщина, я положительно к этому отношусь, хотя я никогда не делю руководителей на мужчин и женщин. Я могу найти контакт с любым человеком. Надеюсь, что президент ОКР найдет с ней контакт. Главное – с людьми надо общаться", — заявила Вяльбе.

Призер Олимпийских игр-2012 в плавании Евгений Коротышкин уверен, что при Ковентри РФ вернется на международную спортивную арену.

"Кирсти Ковентри – отличный выбор на пост главы МОК. Как первая женщина на этой должности, она доказала свой профессионализм и дипломатические способности. Ее понимание независимости спорта от политики и приверженность этим принципам вселяют уверенность в развитие международного спортивного движения.

Поэтому мы от всей души поздравляем ее. Я уверен, что с Ковентри у нас есть все шансы вернуться на международную арену", – сказал Коротышкин.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова после победы Ковентри заявила, что Россия неизбежно вернется в мировой спорт.

"Возвращение российских спортсменов на международный уровень неизбежно. Хватит уже этой бессмысленной изоляции, которая вредит самим спортсменам и видам спорта, в которых они выступают.

Лучшие должны соревноваться с лучшими – в этом суть олимпийского движения. Надеюсь, новый президент МОК это понимает", – сказала Тарасова.

Отметим, Ковентри пока четко не сказала свою позицию касательно допуска РФ на международные турниры. Кирсти только заявила, что сделает все возможное для защиты и поддержки спортсменов из зон конфликтов.

Напомним, МОК накануне вернул бокс в программу Олимпийских игр. Этот вид спорта мог исчезнуть на Играх из-за коррупции и влияния России.