У Росії почалася істерика через слова друга України

Легенда хокею послідовно критикує РФ через агресію проти України

Російський коментатор Дмитро Губернієв розкритикував олімпійського чемпіона та дворазового володаря Кубка Стенлі Домініка Гашека. Напередодні чех жорстко пройшовся по російському хокеїсту "Вашингтона" Олександру Овечкіну, який найближчим часом може побити рекорд канадця Уейна Грецкі за кількістю шайб у регулярному сезоні НХЛ.

Відповідний коментар Губернієва наводить vseprosport.ru. Дмитро назвав слова Гашека "дурницею".

"Домінік Гашек — чудак на букву "м". З нього політик, як з г*вна граната. Він абсолютно геніальний воротар і абсолютний невдаха у своєму післяспортивному житті.

Щоб нагадати про себе, Гашек замість прапора махає якимось держаком, який він може сміливо засунути собі в д*пу. Може, йому стане легше. Він вкотре сказав дурниці про Росію.

Досягнення Грецкі, Овечкіна — це здобутки навіть не Канади й Росії. Це досягнення планети Земля, досягнення землян. А Гашек нехай і далі розмахує держаком без прапора", — заявив Губернієв.

Дмитро Губернієв

Напередодні Домінік закликав любителів хокею не радіти рекорду Овечкіна, адже таким чином вони підтримують главу Кремля Путіна та його злочини в Україні (Овечкін є засновником Putin Team, — Ред.).

"Протягом більш ніж трьох років російської агресії НХЛ свідомо дозволила всім російським хокеїстам виступати публічно. У тому числі й гравцю, який, швидше за все, поб’є цей рекорд. Саме через цей лист я хотів би попросити вас усвідомити, що якщо ви плескаєте й аплодуєте, коли якийсь рекорд буде повторений або побитий, то знайте, що ви аплодуєте не тільки побиттю цієї історичної віхи, але й найжахливішим російським злочинам, в яких було вбито і покалічено багато сотень тисяч, а точніше понад мільйон людей!" — написав Гашек на своєму офіційному сайті.

Нагадаємо, на рахунку Овечкіна 889 голів у регулярних чемпіонатах НХЛ, щоб побити рекорд Грецкі, 39-річному росіянину залишилося закинути шість шайб.

Нагадаємо, Гашек активно виступає проти "руського міра". У 2023 та 2024 роках він відвідав нашу країну, де отримав нагороду "Друг України". Колишній хокеїст закликав НХЛ виділити Україні мільярди доларів, адже найкраща хокейна ліга світу продовжує співпрацювати з російськими спортсменами. Через цю позицію Гашека часто ображають у РФ.