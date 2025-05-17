"Барселона" яскраво відсвяткувала чемпіонство

Каталонська "Барселона" достроково здобула золоті медалі в Ла Лізі сезону 2024/25, після чого провела чемпіонський парад. Напередодні Синьо-гранатові виграли Ель-Класіко проти "Реала".

Під час святкування футболісти "Барси" виконували образливі кричалки на адресу "Реала". Про це повідомляє "Телеграф".

У мережі завірусилося відео, на якому 21-річний опорний півзахисник "Барселони" Марк Касадо прокричав у мікрофон: "Madridista qui no boti" ("Хто не скаче – той мадридист"). Ця кричалка, а саме її перша частина, добре знайома українським уболівальникам і не лише.

У мережі почали жартувати з цього приводу. Один із користувачів привів кумедну аналогію, пожартувавши, що "Каталонію створив Ленін". З подібним наративом РФ розпочала повномасштабну війну проти України у 2022 році. За кілька днів до вторгнення президент Росії Володимир Путін озвучив цей міф.

Нагадаємо, "Барселона" виграла всі "Ель-Класіко" у сезоні 2024/25. У першому колі чемпіонату Іспанії Синьо-гранатові обіграли Королівський клуб із рахунком 4:0. Потім Блаугранас тріумфували в Суперкубку країни (5:2). Наприкінці квітня каталонський суперклуб здолав Вершкових у фіналі Кубка Іспанії з рахунком 3:2.