"Барселона" ярко отпраздновала чемпионство

Каталонская "Барселона" досрочно завоевала золотые медали в Ла Лиге сезона 2024/25, после чего провела чемпионский парад. Накануне Сине-гранатовые выиграли Эль-Класико против "Реала".

Во время празднования футболисты "Барсы" исполняли обидные кричалки в адрес "Реала". Об этом сообщает "Телеграф".

В сети завирусилось видео, на котором 21-летний опорный полузащитник "Барселоны" Марк Касадо прокричал в микрофон: "Madridista qui no boti" ("Кто не скачет – тот мадридист"). Данная кричалка, а именно ее первая часть, хорошо знакома украинским болельщикам и не только.

В сети начали шутить по этому поводу. Один из пользователей привел забавную аналогию, пошутив, что "Каталонию создал Ленин". С подобным нарративом РФ начала полномасштабную войну против Украины в 2022 году. За несколько дней до вторжения президент России Владимир Путин озвучил этот миф.

Напомним, "Барселона" выиграла все "Эль-Класико" в сезоне 2024/25. В первом круге чемпионата Испании Сине-гранатовые обыграли Королевский клуб со счетом 4:0. Затем, Блаугранас триумфовали в Суперкубке страны (5:2). В конце апреля каталонский суперклуб одолел Сливочных в финале Кубка Испании со счетом 3:2.